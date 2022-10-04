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İbrahim Selim doğum gününü Cerebral Palsy’li çocuklara armağan ediyor
Oyuncu ve şovmen İbrahim Selim, 5 Ekim’deki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor.
Hayatın İçinden 04.10.2022, 23:48 05.10.2022, 10:42 Emrah
İbrahim Selim, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı. 43. yaşına girmeye hazırlanan Selim, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarından yaptı.
Yaptığı paylaşımda “Bu yıl Cerebral Palsy Farkındalık Günü’ne özel, benim de 5 Ekim’deki doğum günümü Cerebral Palsy’li çocuklara armağan etmem için #MilyonlarcaNedenVar” notunu düştü.
6 Ekim "Dünya Cerebral Palsy" günü, “Yeşil Giyin” “Logonu Yeşil Yap”, “Yeşil Işık Yak” mottolarıyla hareket ederek farkındalık yaratın.
6 Ekim günü İGA Kulesi, Metropol İstanbul Binası, Watergarden, Akasya, İstinye Park, Trump Towers, Akbatı, Vadi İstanbul, Capacity, Grand Pera AVM, Cerebral Palsy farkındalığı için yeşil olacak.
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|12
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|11. Alanyaspor
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|8
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|8
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|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
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|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
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|12
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|12
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|11
|6. Manisa FK
|6
|11
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|11
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|11
|9. Samsunspor
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|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
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|9
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|9
|14. Aston Villa
|8
|8
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|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
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|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
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