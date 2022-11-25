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İBB'den 'Kadının Gücü Var' Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” için ikincisini düzenlediği etkinlikleri, 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Hayatın İçinden 25.11.2022, 11:47 26.11.2022, 11:00 arif hür
İBB'den 'Kadının Gücü Var' Etkinlikleri

Ortak duyarlılık ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan programlar, “Kadının Gücü Var” başlığı ile sunuluyor. Prof. Dr. Nuran Yıldız, Ceyda Düvenci, Ece Sükan, Ece Üner, Ayşegül Aldinç, Nefise Karatay, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Asuman Dabak, Pelin Batu, Başak Cankeş, Canan Anderson, Cansu Canan, Ayşe Sucu, Aylin Aslım, Aslı Şafak, Suzan Kardeş, Ziynet Sali, Aydilge, Gökçe, Şenay Lambaoğlu, Hale Caneroğlu, Atiye, Tuğba Yurt, Aynur Aydın, Hande Ünsal, Ece Mumay, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik, Zeynep Başkan, Ezgi Eyüboğlu, Tuğçe Kandemir ve daha pek çok ünlü ismin katılacağı toplam 155 etkinlik, uluslararası alanda da önemli olan bu konuya dikkat çekmek üzere düzenleniyor.

İBB KÜLTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PLANLADI

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü”, 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edildi. Her yıl bu tarihte, dünyanın hemen her yerinde eş zamanlı etkinliklerle toplumun dikkati bu konuya çekilmeye çalışılıyor.

İBB de kadınların yerel hayatta karşılaştıkları zorluklara ve engellere çözüm üretmeye yönelik demokratik, eşitlikçi ve toplumsal gelişimi destekleyen politikaları doğrultusunda, 25 Kasım’a ayrı bir önem veriyor ve ne kadar fazla insanın bu konu üzerine dikkatini çekebiliriz diye tüm birimleriyle farklı farklı programlar planlıyor.

Bunlardan biri de Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan “Kadının Gücü Var” etkinlikleri… Bu etkinlik dizisi, kültür sanat üzerinden şehirde yaşayan kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

SÖYLEŞİLER VE KONSERLER OLACAK

“Kadının Gücü Var” etkinlikleri özellikle toplumun her kesiminden kadınlara hitap ediyor. Etkinlikler arasında, “Öz Savunma Atölyesi”, “Sanatla Terapi Atölyeleri”, “Yaratıcı Drama Atölyeleri”, “İstanbul Vakfı ile Büyüt Hayallerini”, psikologlar eşliğinde “Kendini İyi Hisset”, ünlü isimlerle “İki Lafın Beli” söyleşileri,  kadın sağlığıyla ilgili bilgiler, kadın müzisyenlerin yer aldığı konserler, kadın temalı tiyatro oyunları ve sinema filmleri, medya ve edebiyat dünyasından kadın gazeteci ve yazarlarla söyleşiler yer alıyor.

DasDas’ın “Dünya Yerinden Oynar”, Defne Kayalar ve Engin Hepileri’nin başrollerinde olduğu “Anne” ve Nazan Kesal’ın rol aldığı “Yaralarım Aşktandır” seyirciyle buluşacak oyunlar arasında…

25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında İBB kültür merkezlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Kadının Gücü Var” programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

#snob magazin #İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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