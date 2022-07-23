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Hüseyin Altın mezarı başında anıldı
Müzik dünyasının ünlü ismi Hüseyin Altın, vefatının 6.yıl dönümünde önce Beyoğlu Sütlüce Mezarlığın'daki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törende sanatçının ailesi şarkıcı kızı Hilal altın hazır bekledi.
Hayatın İçinden 23.07.2022, 20:20 25.07.2022, 09:58 Emrah
Daha sonra kendisinin ikamet ettiği Sultangazi'de adına ait parkının önünde hayrına dağıtılan lokma ve dua ile anıldı.
HÜSEYİN ALTIN KİMDİR?
1 Nisan 1958’de Erzurum’da doğan evli ve üç çocuk babası olan Altın, Türkiye’de ilk çocuk sanatçı olarak biliniyor.
"Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş”, “Dargınım” ve “Hasret Akşamları” adlı parçalarıyla bilinen sanatçı, “Şerefimle Yaşarım”, “Hor Görme Garibi”, “Aşk Sürgünü”, “Gecelerin Adamı” ve “Kadersizler” gibi filmlerde rol almıştı.
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