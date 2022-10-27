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Hülya Koçyiğit mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Kanyon D&R’da gerçekleşen etkinlikte oyuncu İlkin Tüfekçi ve Sevil Uyar da yer aldı.

Hayatın İçinden 27.10.2022, 17:52 28.10.2022, 17:13 Emrah
Hülya Koçyiğit mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Hülya Koçyiğit, “Merve çok önemli bir projeye imza attı. Böyle bir kitap daha önce yazılmamıştı. Biz de seve seve bu kitapta yer aldık. Hele ki bu dönemde herkesin böyle sevgileri okumaya ihtiyacı var” dedi. Koçyiğit, “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı. Kitapta da özellikle bunu vurguladım. Eşler her zaman birbirine saygılı olmalı. Bir kişinin bile bu kitabı okuyup sağlıklı ilişki kurmasına yardımcı olursak ne mutlu bize.”

Merve Yurtyapan, “Herkesin sağlıklı ilişki kuramamaktan yakındığı bir dönemdeyiz. Ben de mutlu evliliğin sırrını ilişkilerinde yarım asrı deviren ünlü çiftlere sordum. Hülya Hanım benim için çok değerli. Hemen bu projemden kendisine bahsettim ve kitabın temellerini atmış olduk. Kitapta geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Cüneyt Arkın da yer alıyor. O da son röportajlarından birini bana vermişti. Kitapta gençlere çok önemli nasihatleri var. Okurlardan çok güzel yorumlar alıyorum. Kitapta yer alan mutlu ilişkileri okudukça eşleriyle iletişimlerinin güzelleştiğini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

İlişkilerinde yarım asrı geride bırakan 7 ünlü çift, mutlu birlikteliklerini gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt’a anlattı. Kitapta Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit yer alıyor.

#Hülya Koçyiit #Magazin #Snobmagazin #evlilik
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