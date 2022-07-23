Heli Beauty ünlü isimlerin katılımıyla Porta Vadi’de kapılarını açtı

Davette, yemek programlarının aranan ismi Nermin Öztürk, “Tüm kadınların ayrışmadan buluştuğu tek nokta güzellik ve estetiktir. Kendimizi en iyi hissettiğimiz yerler güzellik salonları. Bu yüzden bu tarz davetler bizleri mutlu ediyor, yer almaktan oldukça mutluyum.” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Heli Beauty’in sahibi Heli Aksoy, “Güzellikle ilgili aklınıza gelebilecek birçok uygulamayı burada gerçekleştireceğiz. Konuklarımızı mutlu edecek uygulamaları yapmak için sabırsızlanıyoruz. Tecrübeli ve güleryüzlü ekibimizle, nail art, cilt bakımı, saç tasarım, makyaj gibi uygulamaları sunacağız.” dedi.

Güzellik ile ilgili tüyoların da verildiği etkinlikte beyaz melek kostümüyle dans şovları, çello gösterisi, birbirinden sürpriz hediyeler vardı.