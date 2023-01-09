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Hazine Garantili Yeni Evim Projesi Sektörü Umutlandırdı

TOKİ'nin sosyal konut projesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı konut kredisi müjdesi, emlak sektörünü hareketlendirdi. Sıfır konutları kapsayan yeni hazine destekli "Yeni Evim" projesi ile binlerce vatandaş ilk kez ev sahibi olacak

Hayatın İçinden 09.01.2023, 18:21 Emrah
Hazine Garantili Yeni Evim Projesi Sektörü Umutlandırdı

Türkiye yeni yılın ilk haftasında, ilk kez ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşı ilgilendiren konut hamlesi ile girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ayrı ayrı duyurduğu Yeni Evim projesinin detaylarında, emlak sektörüne önümüzdeki yıllara projeksiyon tutan özellikler bulunuyor. Yüzde 0.69'a kadar indirilen sabit faiz ve hazine destekli konut projesi sektör temsilcilerini umutlandırdı. Büyük kentlerle birlikte Türkiye genelinde 1.5 milyon civarında yeni konutun pazarda satışı beklediğini söyleyen CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu: "Kampanyayı sektör olarak sahipleniyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan projede, yıllardır bizim de üzerinde durduğumuz teknolojik yeniliklere ve sosyal donatılara öncelik vermesini oldukça önemli buluyoruz." dedi.


 
BİRİNCİ EL KONUTLARA ÖNCELİK VERİLMESİ YERİNDE KARAR
 
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için başlatılan Yeni Konut Finansman Modeli ile Yeni Evim Projesi'nde sıfır konut şartının getirilmesinin sektörü önümüzdeki yıllara taşıyacağını belirten CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semir Sarıalioğlu şunları söyledi: “Sektörde yeniliğe ve teknolojiye önem veren yatırımcılar bu uygulama ile ödüllendirildi. Deprem yönetmeliğine uygun, sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu çevre duyarlılığı geliştirmiş projeler, her iki bakanlığımız tarafından ödüllendiriliyor. Satışlarda geliştirilen finansman modelinin orta gelir grubunu kucaklaması beklediğimiz kriterleri karşılıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yeni konut stokları bu kampanya ile yeni sahipleri ile buluşacak."
 
ARACI KURUMLAR DA GÖREV ALMALI
 
Yeni Konut Finansmanıyla Yeni Evim projesinde, aracı kurumların da banka ve üretici şirketlerin de yer alması gerektiğini belirten Semih Sarıalioğlu şunları söyledi: "Avrupa ülkeleri ile birlikte, ABD ve Kanada gibi ülkelerde, yeni konutların satışında aracı kurumlar tüm tarafların çıkarlarını ortak bir noktada buluşturmada aktif rol oynuyor, satış ve pazarlamayı kolaylaştırarak süreci hızlandırıyorlar. Türkiye'de bu konuda uzman kadrolara, ekiplere sahip uzman şirketlerin de tarihi kampanyalarda sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Sektörde yatırımcı kurumları ve ürünlerini takip eden emlak şirketleri pazarlama sürecinde hem ilk kez ev sahibi olacak yurttaşlara daha fazla vakit ayırırken,  işin finansman ve yatırımcı tarafında yer alan kurumların iş yükünün önemli ölçüde azaltacaktır."

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