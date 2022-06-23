Hayranlara müjde! Sevenlere canlı hediye

Sevdikleri için ayrıcalıklı ve özel hediye arayışı olanların tercih ettiği popile.com, sistemine eklediği bir yenilik ile tebrik ve doğum günü mesajlarını farklı bir boyuta taşıdı. Ünlülerin hayranları sevdikleri isimleri artık görüntülü görüşme ile canlı olarak görebilecek. Sürecin her iki taraf için büyük bir hassasiyetle işleyeceğini belirten popile.com yetkilileri, ünlü isimleri hayranları ile buluşturmanın yanında sivil toplum kuruluşlarına yapılan bağış içinde yeniliğin son derece verimli olacağını belirtiyorlar.

Aralarında; Serdar Ortaç, Erkan Petekkaya, Ersin Korkut, Hande Yener, Rüştü Reçber, Eypio, Elif Buse Doğan, Şafak Sezer, Bahar Şahin, Alişan ve Ömür Gedik’in yanı sıra yüzlerce ünlü ismin bulunduğu platformda, ilk canlı görüntülü görüşmeyi Serdar Ortaç gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören yenilikte, Barış Murat Yağcı’da canlı görüntülü görüşme ile bir doğum günü kutlamasına katılarak hayranı için unutulmaz bir ana imza atmış oldu.

TEGV, Elim Sende, İlgi Otizm Vakfı, HAÇİKO, Parıltı Derneği ve Alzheimer Derneği gibi kuruluşlar popile.com’un sisteminde bağış yapılabilecek sivil toplum kuruluşları olarak geçiyor.