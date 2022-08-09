Güzelliştiren kadına güzel sürpriz
Türkiye’ye Kleopatra Güzellik İksiri’ni getiren, ünlüler dünyasının gözde estetisyeni Nihan Bozatlı önceki gün 39. yaş gününü kutladı.
Hayatın İçinden 09.08.2022, 22:11 Emrah
Yaz sezonu olmasına rağmen yoğun bir çalışma dönemi geçiren Nihan Bozatlı bu yıl doğum günü partisi organize etmek istemedi. Fakat yakın arkadaşı modacı Muammer Ketenci ona sürpriz yaptı. YouTube'de ünlülerle röportajlar da yapan ünlü estetisyen yakın arkadaşı Muammer Ketenci'yi Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinin kapısında elinde pastayla görünce büyük mutluluk yaşadı. Bozatlı, 'Yeni yaşımda Türk kadınlarını daha da güzelleştirmek için elimden ne geliyorsa yapacağım, dünyadaki güzellik trendlerini takip etmek önemli' dedi.
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