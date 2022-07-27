Güzelliğim emin ellerde
Ekranların başarılı sunucularından Jülide Ateş güzelliğine de başarısı kadar özen gösteriyor.
Hayatın İçinden 27.07.2022, 22:29 Emrah
Ünlü isimlerin güzellik uzmanlığını yapan Op. Dr. Dilek Avşar’ın hastası olan güzel ve ünlü sunucu Jülide Ateş doktoruyla birlikte “cildim ona emanet” diyerek birlikte poz verdi.
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Giresunspor
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|11. Hatayspor
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|13. İstanbulspor
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|14. Kasımpaşa
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|15. Kayserispor
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|16. Konyaspor
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|17. Sivasspor
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|2. Altay
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|4. Bandırmaspor
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|5. Bodrumspor
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|6. Boluspor
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|8. Erzurumspor
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
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|1. Bournemouth
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|3. Aston Villa
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|13. M.City
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Southampton
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolverhampton Wanderers
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|Takımlar
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
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|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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