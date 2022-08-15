Gökhan Göz Ameliyat Oldu

Ünlü iş insanı Gökhan Göz yaptığı açıklamada “sağlık durumum iyi ama hiçbir operasyon kolay olmuyor zorluklarını yaşıyorsunuz. Biran önce toparlayıp işime dönmek için hocamın tüm kurallarına ve tavsiyelerine uyuyorum” dedi.