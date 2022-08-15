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Gökhan Göz Ameliyat Oldu
Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan göz sevenlerini korkuttu.
Hayatın İçinden 15.08.2022, 20:40 Emrah
Ünlü iş insanı Gökhan Göz yaptığı açıklamada “sağlık durumum iyi ama hiçbir operasyon kolay olmuyor zorluklarını yaşıyorsunuz. Biran önce toparlayıp işime dönmek için hocamın tüm kurallarına ve tavsiyelerine uyuyorum” dedi.
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