Gezici Sanat Atölyesi yollarda 

Karavanlarının içerisinde hem cam hem de ebru atölyesi kuran çift, Eskişehir'den her gittikleri şehre iyiliği götürüyor.

Temmuz ayında Kemer, Kaş, Fethiye, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim , Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir gezen çift Afyonkarahisar Gençlik Festivaline katıldı. 14 Ağustosta son bulacak festivalin ardından Eskişehir'e geri dönüş yapacak. Eylül ayında yeni rotalar belirleyip tekrar yola çıkacaklar.

Yasin Yüksel “Gittiğimiz her şehirde çocuklarla etkinlik yaptık, izin alabildiğimiz yerlerde fidan diktik. Gezici Sanat Atölyemizin bu turunda nasip olmadı ama bundan sonraki gezi rotamızda gerekli izinleri alarak mümkün olduğunca çok çocuk esirgeme kurumu ve huzurevlerini de ziyaret etmek istiyoruz. İyiliğin bir şekilde yayılması gerekiyor. Sosyal medyaya baktığımızda çoğunlukla kötü şeyler görüyoruz. İnsanlar kolay yoldan para kazanmaya teşvik ediliyor. Biz de tam tersi emek vererek nasıl para kazanıldığını göstermek istiyoruz.” dedi.



