Gezici Sanat Atölyesi yollarda
Eskişehirli cam sanatçısı Yasin Yüksel ile ebru sanatı ile uğraşan eşi Meryem Yüksel, yıllardır hayalini kurduğu karavanlarına kavuştuktan sonra sosyal sorumluluk platformu açtı.
Karavanlarının içerisinde hem cam hem de ebru atölyesi kuran çift, Eskişehir'den her gittikleri şehre iyiliği götürüyor.
Temmuz ayında Kemer, Kaş, Fethiye, Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim , Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir gezen çift Afyonkarahisar Gençlik Festivaline katıldı. 14 Ağustosta son bulacak festivalin ardından Eskişehir'e geri dönüş yapacak. Eylül ayında yeni rotalar belirleyip tekrar yola çıkacaklar.
Yasin Yüksel “Gittiğimiz her şehirde çocuklarla etkinlik yaptık, izin alabildiğimiz yerlerde fidan diktik. Gezici Sanat Atölyemizin bu turunda nasip olmadı ama bundan sonraki gezi rotamızda gerekli izinleri alarak mümkün olduğunca çok çocuk esirgeme kurumu ve huzurevlerini de ziyaret etmek istiyoruz. İyiliğin bir şekilde yayılması gerekiyor. Sosyal medyaya baktığımızda çoğunlukla kötü şeyler görüyoruz. İnsanlar kolay yoldan para kazanmaya teşvik ediliyor. Biz de tam tersi emek vererek nasıl para kazanıldığını göstermek istiyoruz.” dedi.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Başakşehir
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Giresunspor
|2
|3
|7. Galatasaray
|2
|3
|8. Kayserispor
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|1
|10. Ümraniye
|1
|1
|11. Gaziantep FK
|1
|1
|12. Ankaragücü
|1
|1
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Sivasspor
|2
|1
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Altınordu
|1
|1
|6. Gençlerbirliği
|1
|1
|7. Keçiörengücü
|1
|1
|8. Rizespor
|1
|1
|9. Adanaspor
|0
|0
|10. Bandırmaspor
|0
|0
|11. Erzurumspor
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Pendikspor
|0
|0
|14. Sakaryaspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Denizlispor
|1
|0
|17. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|18. Altay
|1
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Newcastle
|2
|4
|5. Leeds United
|2
|4
|6. Brighton
|2
|4
|7. Tottenham
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Fulham
|2
|2
|13. Liverpool
|1
|1
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Southampton
|2
|1
|17. Everton
|2
|0
|18. Crystal Palace
|1
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta Vigo
|1
|1
|4. Espanyol
|1
|1
|5. Barcelona
|1
|1
|6. Rayo Vallecano
|1
|1
|7. Almeria
|0
|0
|8. Athletic Bilbao
|0
|0
|9. Atletico Madrid
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Elche
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Girona
|0
|0
|14. Mallorca
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Sevilla
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0