Gelinliği andıran kostümüyle kafaları karıştırdı

Nişantaşı’nda Selma Oruç’un butiğinde kıyafet provası yapan güzel şarkıcı Berna Tan, sosyal medyan gelinliği andıran beyaz mini etekli kostümünü paylaşınca “Sahne mi alacak yoksa evlenecek mi?" sorularını akla getirdi.

Hayatında kimsenin olmadığını belirten Tan, “Ekim ayı çok yoğun bir konser programım olacak. Düğünlerde sahne almam için çok teklif geliyor. Giyeceğim kostümleri almaya geldim. İlk evliliğimde eşim erken vefat edince çok zor günler yaşadım ama tabii ki kalbim aşka kapalı değil” dedi.

