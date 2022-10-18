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Gecikmeli balayı

Özel Başarı Hastanesi Müdürü Can Yapıcı ile Micra Ofis Mobilyaları’nın sahibi Miray Yılmaz, balayı için Bali'ye gitti.

Hayatın İçinden 18.10.2022, 17:56 Emrah
Gecikmeli balayı

Özel Başarı Hastanesi Müdürü Can Yapıcı ile Micra Ofis Mobilyaları’nın sahibi Miray Yılmaz, geçen ay Kalamış Galatasaray Sosyal Tesisleri'nde yapılan düğünle dünya evine girmişlerdi.

Çiçeği burnunda çift gecikmeli olarak çıktıkları balayında Bali’nin altını üstüne getirdiler.

Deniz ve güneş yerine doğayla iç içe olan Can Yapıcı ve güzel eşi Miray Yılmaz yılanla fotoğraf çektirip fil ile yapılan safari turuna katıldılar.

#Miray Yılmaz #Can Yapıcı #Magazin #Snobmagazin
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