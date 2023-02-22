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Gaffar Aydın Depremzedelere Evlerini Açtı

Hayırseverliğiyle  tanınan Sivaslı iş insanı Gaffar Aydın, memleketi Sivas'taki evlerini depremzedelere açtı. 

Hayatın İçinden 22.02.2023, 18:27 Emrah
Gaffar Aydın Depremzedelere Evlerini Açtı

Adıyaman'dan gelen 4 aileye evlerini açmasının yanı sıra  tüm eksiklerini de tamamladı. Daha öncede Elazığ depreminde ilk günden itibaren bölgeye gidip destek olan iş insanı "Bu zor günlerde her şeyi devletimizden beklemek yanlış olur. Durumu iyi olanlar depremzedelere destek olmalı" dedi.

Pandemi  döneminde de ihtiyaç sahiplerine koli ve maddi yardımda bulunan ünlü iş insanı yüklü miktarda maddi destekte bulundu yaptığı yardımlarla takdir topladı.
 

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