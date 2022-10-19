Fulya Gündoğdu Arkeoloji Müzesi’nde yeni koleksiyonunu tanıttı

Paris kültüründe önemli gelişmelere sahne olan ve devrim yaratan ‘Güzel Çağ’ olarak da adlandırılan ‘La Belle Epoque’ döneminden aldığı ilhamla hazırladığı koleksiyonla ‘Güzel Çağına’ atıfta bulunan Fulya Gündoğdu, yeni koleksiyonunda sanat değeri yüksek tasarımları modaseverlerin beğenisine sundu.

Bordo mavi renklerin baskın olduğu, vegan ipek ve ipek kadife gibi dönemin en nadide kumaşlarının bolca kullanıldığı bu şatafatlı dönemi tasarımlarında yaşatan koleksiyon, ince terzi işçiliğiyle tamamı el yapımı sınırlı sayıda üretilerek adeta bir Haute Couture havasını taşıyor.

"Her Fiolas tasarımı elde, inançla ve bütünlük içinde yapılıyor ve nesiller boyu yaşatılması amaçlanıyor."

Pantolon ceket takımlar, yelekler, elbiseler, bluzler ve aksesuar grubuyla bir dönemi günümüzün modern şıklığıyla harmanlayarak güçlü kadınların stillerine ilham olacak. Osmanlı Tarihi’ndeki ilk müze olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen koleksiyon çekimiyle moda dünyasına büyüleyici kareler sunan Fiolas sanat ve tasarım değeri yüksek olan bu koleksiyonuyla moda tutkunlarının radarına giriyor.

