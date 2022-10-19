Son Dakika

Fulya Gündoğdu Arkeoloji Müzesi’nde yeni koleksiyonunu tanıttı

Fiolas’ın kurucusu Fulya Gündoğdu, tüm dünyada birçok yeniliğin başlangıcına sebep olan ‘Belle Epoque’ döneminden aldığı ilhamla her birini sanat eseri gustosuyla hazırladığı koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu.

Hayatın İçinden 19.10.2022, 20:30 Emrah
Fulya Gündoğdu Arkeoloji Müzesi’nde yeni koleksiyonunu tanıttı

Paris kültüründe önemli gelişmelere sahne olan ve devrim yaratan ‘Güzel Çağ’ olarak da adlandırılan ‘La Belle Epoque’ döneminden aldığı ilhamla hazırladığı koleksiyonla ‘Güzel Çağına’ atıfta bulunan Fulya Gündoğdu, yeni koleksiyonunda sanat değeri yüksek tasarımları modaseverlerin beğenisine sundu.

Bordo mavi renklerin baskın olduğu, vegan ipek ve ipek kadife gibi dönemin en nadide kumaşlarının bolca kullanıldığı bu şatafatlı dönemi tasarımlarında yaşatan koleksiyon, ince terzi işçiliğiyle tamamı el yapımı sınırlı sayıda üretilerek adeta bir Haute Couture havasını taşıyor.

"Her Fiolas tasarımı elde, inançla ve bütünlük içinde yapılıyor ve nesiller boyu yaşatılması amaçlanıyor."

Pantolon ceket takımlar, yelekler, elbiseler, bluzler ve aksesuar grubuyla bir dönemi günümüzün modern şıklığıyla harmanlayarak güçlü kadınların stillerine ilham olacak. Osmanlı Tarihi’ndeki ilk müze olan İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşen koleksiyon çekimiyle moda dünyasına büyüleyici kareler sunan Fiolas sanat ve tasarım değeri yüksek olan bu koleksiyonuyla moda tutkunlarının radarına giriyor.
 

#fulya gündoğdu #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
18
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 10 20
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 10 11
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 10 9
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 9 3