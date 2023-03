For Good Days 2023’te İyi Yaşam İçin Buluşuldu

For Good Days 2023’te 33 panel ile 56 konuşmacı, birçok STK lideri ve markalar yer aldı. Çeşitli atölyelerin düzenlendiği etkinliklerde, deprem sonrası toplum olarak iyileşme, iklim krizi, eğitim, beden ve zihin sağlığı gibi konular hakkında konuşuldu.

STK’LAR VE MARKALAR DEPREM SONRASI PROJELER İÇİN BULUŞTU

İki gün süren etkinliğin ilk gününde, afet sonrası psikolojik sağlık, deprem yardımları, eğitim ve psikososyal destek üzerine konuşmalar yapıldı.

Metro Türkiye desteğiyle düzenlenen “Rekaberlik ve İş Birliği” panelinde Sertaç Doğanay, Itır Erhart ve Erdal Uzunoğlu öncülüğünde STK’lar; markalar ve iletişim ajanslarıyla deprem bölgesine yapılabilecek yardımlar üzerine bir araya geldi.

DEPREM BÖLGESİ ÜRÜNLERİ VE YEREL LEZZETLER DİKKAT ÇEKTİ

Metro Türkiye iş birliği ile gerçekleşen etkinlikte Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Uluşan ve Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, başta deprem bölgeleri olmak üzere yerel üreticilerin afet sonrasında da desteklenmeye devam edilmesini gerektiğini ve bu ürünlerin ve üreticilerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Coğrafi İşaret tescilinin önemini anlattı. Deprem bölgelerindeki ilk günden itibaren üreticilerin yanında olarak 600 tona yakın yerel ürün satın alan Metro Türkiye, ‘’For Good Days’’ etkinliğinde bu ürünlerin de kullanıldığı yerel lezzetleri sunarak bölge gastronomisine dikkat çekti.

“DOĞA’NIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ SEÇİYORUZ”

For Good Days, ikinci günde de özel isimleri ağırlamaya devam etti. Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen “The LifeCo Wellbeing ile Alternatif İyileşme” panelinde konuşan The LifeCo Wellbeing ve SAF markasının kurucusu Ersin Pamuksüzer, iyi yaşamın püf noktalarını paylaştı. Yuvam Dünya panelinde ise Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Prof. Dr. Mine Durusu Tanrı Över, Prof. Dr. Ceyda Açılan Ayhan İklim Krizi ve sağlık üzerine konuştu. WWF Genel Müdürü Aslı Pasinli ve TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) İklim Teknolojileri Elçisi Emrah İnce, “Yeşil İyileşme” panelinde doğal afetlerin doğal olmayan sonuçlarından bahsetti.

Toplumsal Fayda ve Dijital Dönüşüm panelinde Effect BCW CEO’su Gonca Karakaş ve Taze Fikir Group Kurucusu, Yaratıcı Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık, metaverse dünyasıyla dijital gelişimi konuştu.

Hilal Özdemir, Volkan Babacan, Neşe Gönül, Esra Soydan, Akasya Asıltürkmen, Dilara Koçak, Levent Erden, Enis Özkan, Alara Mildon ve Tuvana Büyükçınar gibi ünlü simalar da etklinliğe katıldı.

Ailem.com, A46 Design Studio, Effect BCW, Youniversity, Niagara Wellness iş birliği ile düzenlenen etkinlikte Metro Türkiye Coğrafi İşaret tescilli ürünler ile yerel lezzetler, Raw Love You, Gurvita, Heal You, Kombucha 2200 ise sağlıklı yiyeceklerle etkinliğe destek sağladı. NTV, Alem, Nasıl Bir Ekonomi, Doğan Grup (Elle, Elele, Popular Science, Formsante), Taze Fikir Grup, Food in Life Magazin ve Onedio ise medya desteği sağlarken Joy Fm radyo, Kiss Fm podcast ve Psdn Event teknoloji desteği sağladı.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Kagider, Yekon, Sedefed, Etki Çemberi, Kırmızı Çocuklar, Tühid, Yeni Çiftçi, Türkonfed, Yuvam Dünya, WWF Türkiye, Seyev, TOGV, TEGV, AÇEV, İhtiyaç Haritası, Açık Açık, KEDV, Akut Vakfı, İstanbul Blockchain Women, Yanındayız, Kale Seramik Vakfı, Bilim Virüsü, Suna’nın Kızları ve İlk 72 Saat gibi önde gelen STK’lar etkinliğe katıldı.