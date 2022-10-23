Fenerbahçelileri sevindiren anlaşma
Birçok ünlü ismi bünyesinde bulunduran video mesaj platformu Popile, Fenerbahçe SK ile anlaşma imzaladı.
Hayatın İçinden 23.10.2022, 13:32 Emrah
Fenerbahçe SK’nün duyurduğu işbirliği ile bundan sonra aralarında; İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Arda Güler ve Batshuayi gibi birçok yıldız futbolcu, Fenerbahçeli sevdiklerinin doğum günü, yeni iş, yıl dönümü kutlaması ve yeni bebek haberi gibi onlarca özel anına videolar ile renk katacak.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|10
|21
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Karagümrük
|10
|12
|12. Alanyaspor
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Pendikspor
|9
|18
|3. Keçiörengücü
|10
|18
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Boluspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Manisa FK
|9
|13
|10. Tuzlaspor
|9
|12
|11. Bandırmaspor
|8
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Erzurumspor
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Altay
|10
|8
|16. Göztepe
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|21
|5. M. United
|11
|20
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. West Ham United
|11
|11
|15. Southampton
|11
|11
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|12
|9
|20. Leicester City
|11
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Villarreal
|10
|15
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Almeria
|10
|10
|14. Sevilla
|11
|10
|15. Celta Vigo
|10
|10
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|10
|3