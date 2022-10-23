Fenerbahçelileri sevindiren anlaşma

Fenerbahçe SK’nün duyurduğu işbirliği ile bundan sonra aralarında; İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır, Arda Güler ve Batshuayi gibi birçok yıldız futbolcu, Fenerbahçeli sevdiklerinin doğum günü, yeni iş, yıl dönümü kutlaması ve yeni bebek haberi gibi onlarca özel anına videolar ile renk katacak.

