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Fenerbahçeliler Doğum Gününde Buluştu
Uğur Heperol'un doğum günü spor, sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla kutlandı.
Hayatın İçinden 27.03.2023, 17:41 Emrah
Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, iş insanı Ersin Kayalar, Onur Ehliz ve Bülent Eriş, arkadaşları Heperol'un doğum gününü bir mekanda kutladı.
Fenerbahçeli olan dostlar, Heperol için Fenerbahçe formalı pasta hazırlayarak, sürpriz yaptı. Doğum gününe katılan isimler, geceden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
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