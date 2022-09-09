Evrim Yaşlak yeni yaşına merhaba dedi

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı Ya Sonra Ortaköy’de doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu. Evo Holding kurucularından olan Evrim Yaşlak, kardeşi Evren Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partilerinde çok keyifli anlar yaşandı. Partide Evrim Yaşlak'ın elbisesi Deniz Albayrak imzası taşırken, pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı.

Yaklaşık 45 özel davetlinin katılımıyla gerçekleşen doğum günü, adeta bir görsel şölene dönüştü. Evren Yaşlak ve Mertcan Boylu’nun özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü.

Evrim Yaşlak'ın doğum günü partisinde, erkek kardeşi Evren Yaşlak 70.000 TL'lik Tiffany & Co marka özel tasarım bileklik hediye etti. Gecenin tüm video ve resimlerini de ünlü fotoğrafçı Levent Çekiç üstlendi.

Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle; Umut Akyürek ve eşi Oktay Bora Ertuğrul, Umut ve Çiğdem Karadağ, Yeşim Akıncı, Mertcan Boylu, Ayça Gürsaçer, Tuğana Akyürek, Atilla Savaşan, Aydın Güler, Songül Güney, Koray Aksu,Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Levent ve Cansu Çekiç, Ferhat Göktaşlar, Arda Ok, Omar Şahin, Tuğçe Akdemir, Zafer Tokgöz, İrem Bulut & Furkan Yamaç, Melek Doğan, Coşkun Orhan, Müge Mec,Gökhan Tıklat, Banu Saadet, Ahmet Güneş, Duygu Yazıcı, Emel ve Murat Güneş, Nihal Korkmaz, Kürşad Karakuş geceye katılan isimler arasındaydı.

