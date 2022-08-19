Evinizin açık alanlarını sonbahara hazırlayacak tüyolar

Ev dekorasyonunu yenilemenin, özellikle mevsim geçişlerinde canlandırıcı ve iyileştirici etkisi olduğu bir gerçek. Bunu yaparken, estetik ve konfor kadar mobilyaların değişken havalara karşı dayanıklı olması da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir detay. Dış mekan mobilya seçiminde birçok kriterin bir arada bulunması gerektiğini vurgulayan Kelebek Mobilya Tasarım ve Ürün Direktörü Emre Küçükosman’a göre; ahşap, rattan, hasır ve bambu malzemelerin kullanıldığı rustik dekorasyon, sonbahar için en ideal seçimlerden.

Değişime renklerden başlayın

“Sonbaharın kendine özgü, nostaljik bir ruhu var. Bu ruhu yansıtmak için renk seçimi önemli. Mobilya ve aksesuar seçiminde altın rengi, kahverengi, sarı, turuncu, hardal rengi ya da gri gibi renkler tercih edilebilir.”

Olmazsa olmaz dekoratif minderler

“Kırlentler ve minderler dekorasyon konusunda her zaman imdada yetişen en büyük yardımcılardır. Renkleri turuncu, sarı ya da kahverengi olan ve sonbahara vurgu yapan dekoratif yastıklarla hoş bir güz dekorasyonu oluşturulabilir. Yastık kılıfların kumaşlarını ise kadife, yün ya da yapay kürklerden yana kullanmak mevsimin ruhunu yansıtacaktır. Ayrıca koltukların kenarına eklenecek şallar ve mini battaniyeler de hoş bir görünüm sunacaktır.”

Doğru iskelet seçimi önemli!

“Estetik kaygıların yanısıra uzun süreli kullanım için en önemli faktör doğru iskelet seçimi. Sonbaharın şiddetli yağmurlarından dolayı iskeletin suya, paslanma ve korozyona dayanıklılığı için alüminyum malzemeden yapılmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Alüminyumun paslanmaz özelliği sayesinde, olumsuz hava koşuluna rağmen mobilyaları uzun süre kullanmak mümkün.”

Kullanılan malzemenin kalitesi

“Açık alan mobilyalarının seçiminde malzemenin kalitesi de oldukça önemli. Örneğin İroko ağacı suya, neme ve güneş ışınlarına dayanıklıdır. Dolayısıyla açık ve korunaksız alanlar için ideal olabilirler. Ancak tercihiniz akasya ağacından yana ise suya ve neme karşı hassas olduklarını bilerek; üretilen malzemenin kalitesini dikkate almalısınız.”