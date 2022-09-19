Ev hediye edilen SMA’lı aile belli oldu

Buket Aydın yaptıkları bu yardımın herkese örnek ve teşvik olmasını istedikleri için açıkladıkları vuruladıktan sonra seçtikleri SMA hastası bebeğin, kamuoyunda büyük ses getiren annesinin istemeyerek çöpe atın dediği Göktuğ ( Altunöz) Bebek olduğunu duyururken gözleri doldu.

SMA’lı çocukların tedavilerinin çok para tuttuğunu belirten Aydın, “Bu yaptıklarımızı bir iyilik hareketine dönüştürüp ilerde bir dernek de olabilir, bunuda çok düşünüyorum” ifadelerini kullandı.