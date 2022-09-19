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Ev hediye edilen SMA’lı aile belli oldu
İyilik hareketi başlatan Buket Aydın, iş insanı Hakan Cengiz ile Solo Yatırım Holding’in İstinye Park Da Mario’da yapılan Işıltılı Evler lansmanında daha önce kendilerine ulaşmaları için duyurular yapılan SMA hastası bebekler arasından seçilen 2+1 daire verecekleri aileyi açıkladılar.
Hayatın İçinden 19.09.2022, 22:53 19.09.2022, 23:12 Emrah
Buket Aydın yaptıkları bu yardımın herkese örnek ve teşvik olmasını istedikleri için açıkladıkları vuruladıktan sonra seçtikleri SMA hastası bebeğin, kamuoyunda büyük ses getiren annesinin istemeyerek çöpe atın dediği Göktuğ ( Altunöz) Bebek olduğunu duyururken gözleri doldu.
SMA’lı çocukların tedavilerinin çok para tuttuğunu belirten Aydın, “Bu yaptıklarımızı bir iyilik hareketine dönüştürüp ilerde bir dernek de olabilir, bunuda çok düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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