Erol Özmandıracı ve Nilgün Çolak ortaklığı ile Türk tasarımcılar dünyaya açılacak!

İyi yaşam, fonksiyonel tasarım ve yaratıcılığın öncüsü markalara; satış desteği, yatırım fırsatı ile dünyaya açılma olanağı sağlayan ilk alışveriş ve gelişim platformu olan Modül İstanbul; Bay İnşaat Yön. Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve Nilgün Çolak ortaklığıyla daha da güçlendi. Takı ve aksesuardan ev dekorasyonuna, kırtasiyeden, tekstil ve çantaya, onlarca tasarım ürününü bir arada sunan platform yeni ortaklık yapısıyla hedef büyüttü.

YENİ İMKANLAR SUNACAĞIZ

Erol Özmandıracı; “Modül İstanbul erişilebilir sanat eserleri ve tasarım ürünler konusunda oldukça iyi kurgulanmış bir proje. Nilgün Çolak ile yaptığımız ortaklıkla bu kurgu daha geniş kitlelere ulaşacak, yeni tasarımcılara ve sanatçılara önemli imkanlar sunacak. Şu an yeni planlamaların hazırlık aşamasındayız. Hazırlıklarımız bittiğinde Modül İstanbul’un Türkiye için bu anlamda önemli bir oluşum haline geleceğine inanıyoruz.” dedi.

ÖNEMLİ BULUŞMALARA İMZA ATACAĞIZ

Nilgün Çolak ise; “Heyecan verici bir proje. Dinamik yapısı ile sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin her noktasında tasarım yapan tasarımcılar ve Anadolu’daki kültürel zenginliğimizi sürdüren zanaatkarların eserlerini de burada görebileceksiniz. Hatta bu konuda kapımızın tüm tasarımcılara açık olduğunu söyleyebilirim. Yerleşik düzende bir alışveriş platformu olmanın ötesinde düzenleyeceğimiz workshoplarla önemli buluşmalara da imza atacak, uluslararası iş birlikleri ile tasarımcılara yeni pazarlar konusunda da imkanlar oluşturacağız” dedi.