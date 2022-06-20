Engin Verel’den engellilere tam destek

Şile’de Engelliler Kampı’nda gerçekleşen törende Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz’ın elinden ödülünü alan Verel, “Mesleğim icabı sakatlığın ne olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Acı yemeyen acının ne olduğunu bilemez. Sakatlanmayan insanda sakatlığın ne olduğunu bilemez. Burada Türkiye Futbol Vakfı’nın 6 yöneticisiyle geldim. Bundan sonra Sakatlar Derneği ile birlikte eksikler ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye Futbol Vakfı olarak birçok projeyi başkanımızla birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yeşilçam döneminin ünlü ismi Bahar Erdeniz'le evliliğinden olan oğlu Can Verel'in oyunculuğunu başarılı bulduğunu belirten Verel, oğluna kariyeri konusunda hiçbir zaman nasihatte bulunmadığın açıkladı.

Oğlu Can Verel’in yeni bir projeye de imza attığının müjdesini veren Verel, “Oğluma hiçbir zaman nasihat vermedim. Ortam içinde ortaya konuşup karşı tarafın almasını bekleyen bir genel kültüre sahibiz. Konuştuğumda o sözlerimden neyi alıp neyin almayacağını bildiği için başarılı bir yaşam sürüyor” diye konuştu.

PANDEMİ ENGELLİLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLARI BİR PARÇA GÖSTERDİ

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ise, “Son birkaç yıldır, yaşanan küresel salgının yarattığı kısıtlamalardan yeni çıkmaya başladık. Ciddi bir sağlık sorunu karşısında toplum olarak birçok sorun yaşadık. Tüm süreç toplumun tümüne bizlerin yıllardır yaşadığı sorunların küçük bir kısmını gösterdi, yaşattı. Birkaç gün evlerinde hapis kalanlar, maske, aşı, ilaç için endişe edenler umarız bizlerin ve engelli ailelerin yıllardır yaşadığını bir parça olsun anlamışlardır. Biliyoruz ki toplumsal hafızamız zayıf, kısa bir süre sonra bu yaşananları unutup geçeceğiz ama biz engelliler aynı dertlerle yaşamaya maalesef devam edeceğiz “dedi.