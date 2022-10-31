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Emlak sektöründe VR’lı devrim! Rus ve ABD’li zenginler Türk projelerinde buluşuyor

ABD, Rusya, BAE, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden müşteriye, teknoloji ile ulaşmayı başaran CEESS Gayrimenkul, VR uygulaması ile milyon dolarlık projeleri dünya pazarlarına sunuyor.

Hayatın İçinden 31.10.2022, 10:59 tarkan abdullahoğulları
Emlak sektöründe VR’lı devrim! Rus ve ABD’li zenginler Türk projelerinde buluşuyor
Yabancı yatırımcılar VR gözlükle bulundukları yerden portföy gezip Türkiye’den konut alıyor

360 SanalTur uygulaması üzerinden Türkiye’deki konut projelerine yatırım yapan yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Son 6 yıl içinde yabancılara konut satışının sürekli arttığına dikkat çeken CEESS Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu son 9 yılda Türkiye genelinde yabancıya satılan konut sayısının 300 bine yaklaştığını belirterek, sektörün en üst segment projelerine erişimin yeni teknolojilerle daha hızlı olduğunu söyledi. Sarıalioğlu lüks konut projelerine yabancı yatırımcıların daha çok ilgi gösterdiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Türkiye’de 2016 yılında 18 bin 189 konutu yabancılar alırken bu sayı 2017'de 22 bin 234 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yabancılara konut satışı 2018 yılından itibaren katlanarak artmaya başladı. Yerli yatırımcıların dışında yabancılar 2018'de 39 bin 663 konut alırken, 2019'da 45 bin 483 oldu. Koronavirüs salgını süresince satışlarda artış beklenenin altında olmasına rağmen devam etti. 2020'de 40 bin 812'ye gerileyen yabancı yatırımcıya satış sayısı 2021'de tam 58 bin 576 olarak gerçekleşti.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA ÖNCÜ OLDUK

Emlak sektöründe dünyanın en iyi projelerine ev sahipliği yapan Türkiye, yeni pazarlama stratejileri ile küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor.

Sarıalioğlu, Azerbaycan, Rusya ve BAE gibi ülkelerde yeni ofisler açmayı hedeflediklerini belirterek "Türkiye'de emlak projelerine yatırım yapan yabancılar % 40 ila %60 arasında bir karlılığa ulaşıyor. Bu karlılığı hiç bir AB ülkesinde yakalayamazsınız" dedi.

Dünya emlak piyasasında en hareketli ve kazançlı ülkenin Türkiye pazarı olduğuna dikkat çeken Sarıalioğlu şu bilgileri verdi: “Avrupa'ya da, Amerika'ya da gidiyorum. Oradaki kira getirilerine, çarpanlarına baktığımız zaman, Türkiye'de yatırım yapan yabancı bir kişi, hem vatandaşlık hakkını kazanmış oluyor hem de gayrimenkulden %40, %60 oranında kâr sağlamış oluyor. Bunu Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yapma şansı yok ve kazanma şansı da yok. Bu tarz kâr getirecek ülkeler, her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye, özellikle İstanbul başlı başına pazarın yüzde altmışını alıyor diyebilirim. Yani diğer geri kalan oranlama seksen bir ile dağılıyor ama yüzde altmışını İstanbul alıyor.”

"SATILMAYAN GAYRİMENKUL YOKTUR"

Sektörde 24 yıldır önemli projelerde yer aldıklarını belirten Semih Sarıalioğlu "Yatırımcılara çözüm üretiyoruz. 'Bu gayrimenkul asla satılmaz' denilen projeleri bile alıcısına ulaştırıyoruz. Çünkü bu konuda eğitimlerimiz, eğitimcilerimiz var. Matematiğimiz var, stratejimiz var. Bu yönde gelişmeleri takip ettiğimiz zaman müşterilerimizin memnuniyeti artıyor. Bunun yanı sıra dünya pazarındaki varlığımızı tam anlamıyla belli etmek için orada yapılanmalara başladık. Bayilikler vermeye başladık. Körfez ülkeleri, Amerika… Şu anda Azerbaycan ve Rusya'yı analiz ediyoruz. Oralarda da ofisler açacağız. Çünkü oralardan direkt pazara katkı sağlayabilecek yatırımcılarımızı ofislerimiz aracılığı ile bizlere gelmesini sağlayacağız. Kendimizi, kullandığımız teknolojileri sürekli yeniliyoruz. İnternet sitelerimizle anında satış sürülebilecek ihale sistemini getirdik. Dünyayı ayağınıza getiriyoruz sloganı ile sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde gayrimenkulleri müşterilerin ayaklarına götürüyor ve zamanlarını daha efektif kullanmalarını sağlıyoruz. Yazılımcılarımız hazırladı. İnsanlara sadece kokusunu aldıramıyoruz. İstanbul'daki gayrimenkulü Trabzon'daki bir iş insanına çok rahat pazarlayabiliyoruz. Hem de zaman kaybını engellemiş oluyoruz. Pratik çözümlere ulaşıyoruz. Bu yüzden bizi tercih eden müşterilerimiz, tapu işlemlerinde bir aksilik yaşamadan tapularını alabiliyorlar. Müşterilerine anında sıcak satış imkânı sağlıyor.

#Semih Sarıalioğlu #emlak #CEESS Gayrimenkul
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