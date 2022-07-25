Elif Korkmazel kahvaltıya hayran kaldı şarkı besteledi

Zengin seçenekli kahvaltısıyla konuklarına adeta bir gastronomi yolculuğu yaşatan Eyüp Köşkeroğlu, elleriyle hazırladığı özel lezzetler ile misafirlerini adeta büyüledi.

Elif Korkmazel, Gaziantep mutfağına yenilikçi ve samimi dokunuşlar yapan Köşkeroğlu’nun eşsiz lezzetleri arasında ciğer kavurma, nohut dürüm, kuru dolma, içli köfte ve böreklere adeta hayran kaldı. Silivri’de 30 dönüm alana kurdukları çiftliklerinde yerli tohum kullanan, sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak konusunda ise oldukça duyarlı olan vizyoner şefi tebrik eden Korkmazel, deneyimlediği tüm lezzetlere tam not verdi.

Servis arabasıyla sunulan lezzetler karşısında ilham alarak şarkı bestelediğini belirten Korkmazel, “Arabalı börek sütlü çörek benim gibi kahvaltıyı çok sevenlere Köşkeroğlu’nda kahvaltı gerek” diyerek şarkının sözlerini paylaştı.

