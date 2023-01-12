Eğlencenin Festival Hali ‘Kids Fest’ Sömestir Tatilinde Kapılarını Açıyor!

Her yaş grubundan tüm çocukların beğeniyle takip edeceği birbirinden renkli eğlenceler arasında ilk sırayı, çocuklar için hazırlanan özel sahne gösterileri alıyor. Türkiye’nin ilk Türk kendi yapım çizgi dizisi olan efsane Kral Şakir, içinden iyiliğin eksik olmadığı miniklerin sevgi dolu yapımı ‘Maşa İle Koca Ayı, beğeni ile takip edilen ‘Mucize: Uğur Böceği İle Kara Kedi’ ve sömestir öncesi yeni filmi ile vizyonda olan ‘Rafadan Tayfa’, ‘Kids Fest’ için özel sahne gösterileri ile Metropol İstanbul’da olacak.

Türkiye’nin en ünlü basketbol akrobasi gurubu ‘Action Team’ ise 2 günde toplam 6 özel gösteri için ‘Kids Fest’ sahnesinde olacak. ‘Action Team’, basketbol akrobasi şovu ile hem basketbola gönül veren genç çocukları ve aileleri hem de aksiyon seven minikleri kendisine hayran bırakacak.

‘Kids Fest’te tüm bu özel gösteri ve şovların yıldızı ise Gönül Yeprem ile Onur Erol olacak. Müzik eğitimcisi ve yazar Gönül Yeprem ile eğitimci ve müzisyen Onur Erol, çocukların büyük bir beğeni ile takip ettiği ve gönülden eşlik ettikleri unutulmaz şarkılarla sahnede olacak ve eğlenceli anlara imza atacaklar.

Etkinlik programı: 21-22 Ocak: ‘Action Team’, 23 Ocak: Rafadan Tayfa, 24-25 Ocak: Kral Şakir, 26-27 Ocak Maşa İle Koca Ayı, 28 Ocak: Gönül Yeprem Konseri, 1-2 Şubat Mucize: Uğur Böceği İle Kara Kedi, 4 Şubat: Onur Erol Konseri





