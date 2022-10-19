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Eğitim yolunda büyük imza
Uluslararası Öğrenci Vakfı (ISF) Türk öğrencileri Yurt Dışında dünyanın prestijli üniversitelere taşıyacak.
Hayatın İçinden 19.10.2022, 20:25 Emrah
Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu ve Uluslararası Öğrenci Derneği (ISF) Başkanı Mehmet Gültekin, The Steele Family Foundation Vakfı Başkanı Michael Steele ile Wise Burs Programı çerçevesinde düşük gelirli öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerini ilerletmek finansal destek alabilmeleri için geçtiğimiz gün ortak burs fonu oluşturmak adına protokol imzaladılar.
Bu imza ile Türkiyede ki başarılı öğrenciler için dünyanın her yerinde üniversitelerin kapılarını açılacağını belirten Mehmet Gültekin mutlu ve kurulu olduğunu belirtti.
Daha sonra Mehmet Gültekin ve Michael Steele Tarabya İngiliz Okulları, Darrüşafaka ve Kabataş Erkek Lisesi gibi birçok okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştular.
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