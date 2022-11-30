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Efsanevi futbolcu Francesco Totti ile Dr. Levent Acar ortaklıklarını duyurdu

Efsanevi futbolcu Francesco Totti ile İstanbul merkezli saç ekim kliniği Cosmedica'nın kurucusu Dr. Levent Acar ortaklıklarını duyurdu.

Hayatın İçinden 30.11.2022, 17:58 Emrah
Efsanevi futbolcu Francesco Totti ile Dr. Levent Acar ortaklıklarını duyurdu

2006'da şampiyon olan İtalya Milli Takımı'nın ve Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti, dünyanın önde gelen Türkiye merkezli saç ekim kliniği Cosmedica ile ortaklığını duyurmak için İstanbul'a geldi.

İş birliği ile ilgili açıklamada bulunan Totti, “Cosmedica Klinik'in mükemmel bir şekilde temsil ettiği ve hızla büyüyen bu sektöre kişisel olarak yatırım yapmayı seçtim. Her yaşta ve her nedenle kendimizle barışık olmamızın ve bu nedenle alanında en iyi olan uzmanlara güvenmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul'daki Cosmedica Klinik, hastalarına en son teknolojiye sahip tesisler ve mükemmel teknikler sunuyor. Bu tesislere yurt dışı veya yurtiçinden gelen insanların deneyimlerinin, güvenli ve yenilikçi bir sonuç almanın garantisi olabileceğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.


 
Küresel saç ekimi ekosisteminde merkezi bir konumda bulunan İstanbul'da, bu alanda önemli bir gelişme daha yaşandı. İtalya Milli Takımı'nın ve Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti, dünyanın önde gelen Türkiye merkezli saç ekim kliniği Cosmedica ile iş birliğine imza attı.
 
En deneyimli doktor ve en son teknolojiler ile dünya genelinde saç ekim hizmeti veren Cosmedica Klinik markasının kurucusu ve dünyanın ilk otomatik ve taşınabilir saç ekimi kesi cihazı Robopen'in mucidi Dr. Levent Acar ile efsanevi futbolcu Francesco Totti 30 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek Francesco Totti isminin, sektöründe mükemmeliyeti temsil eden Cosmedica Klinik ile yan yana sergileneceğini duyurdular.


 
Francesco Totti: "Saç ekimi sektörü dünya çapında yükselen ve büyük potansiyele sahip bir sektör"

Basın toplantısında konuşan Francesco Totti şunları söyledi: "Çarpıcı bir hızla büyüyen ve etkileyici bir potansiyele sahip bir sektöre yatırım yapmaya karar verdim. Türkiye bu sektörde bir dünya lideri ve çok ciddi fırsatlar sunuyor. Cosmedica ise bu sektörün en önde gelen şirketlerinden biri. Her yaşta kendinizle barışık olmanın temel olduğuna ve bunu başarmak için uzmanlara başvurmanın önemli olduğuna inanıyorum. İstanbul'daki Cosmedica Klinik hastalarına en son teknolojiye sahip tesisler ve mükemmel teknikler sunuyor ve bu tesislere yurt dışı veya yurtiçinden gelen insanların deneyimlerinin, güvenli ve yenilikçi bir sonuç almanın garantisi olabileceğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum. Saç ekimi sektörü dünya çapında yükselen ve büyük potansiyele sahip bir sektör" dedi.


 
“Dünya genelinde daha fazla hasta saç ekimindeki modern çözümlerimizden faydalanacak”

Dr. Levent Acar ise toplantıda şunları söyledi: “Türkiye saç ekiminde dünyada ilk sırada yer alıyor, hatta bu alanda rakipsiz. Saç ekimi ekosisteminde artık bir referans ülke konumuna gelmiş durumda ve İstanbul bu ekosistemin merkezi. İstanbul'daki kliniğimizde dünya genelinde hastalarımıza en son teknolojileri kullanarak saç ekim hizmeti veriyoruz. Teknolojik gelişmelerin her zaman ön saflarında yer alıyor ve saç ekiminde en son gelişmelerle kendimizi güncel tutuyoruz. Son derece eğitimli personelimiz, kişiselleştirilmiş saç ekimi hizmetini, en son teknolojiler ile tam donanımlı odalarında sunuyor. Cosmedica Klinik markasını Francesco Totti gibi uluslararası üne sahip bir şampiyonun adıyla yan yana getirmek bizi gururlandırıyor. Tanışmamız tamamen tesadüfi oldu fakat uzun vadeli bir iş birliğine işaret eden doğru koşullar mevcut. Totti'nin profesyonelliğine, tutkusuna ve formasına gösterdiği sadakate hayranlık duyuyoruz; bu idealler bizim kurumsal değerlerimizle mükemmel bir uyum sağlıyor."
 
Francesco Totti Hakkında

Francesco Totti, futbolculuk kariyerinde Serie A takımlarından Roma'nın kaptanlığını yaptı, oyun kurucu ve forvet mevkiinde görev aldı. FIFA 100 olarak bilinen “Yaşayan En İyi 125 Futbolcu” listesinde yer alıyor. 2 kez “Serie A Yılın Futbolcusu”, 5 kez “Yılın İtalyan Futbolcusu” seçildi. 605 maç 250 gol ile Serie A tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu olan Totti, 2006 - 2007 sezonunda attığı 26 golle İtalya Serie A gol kralı olmuş ve Avrupa Altın Ayakkabı (European Golden Shoe) ödülünü kazandı.
 
Şampiyonlar Ligi, UEFA ve İtalya Kupasıyla birlikte toplamda 775 maçta 307 golü ve 183 asisti vardır. 1 kez Serie A Şampiyonu, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Coppa Italia ve 2 kez de Supercoppa Italiana'yı kazandı. 2006 yılındaki FIFA Dünya Kupasını kazanan İtalya Milli Takımının kadrosunda da yer alan Totti hem milli takım hem de tüm kariyerini geçirdiği AS Roma'da sergilediği başarılar nedeniyle futbol dünyasının lider karakterlerden biri olarak görülüyor.
 
Dr. Levent Acar Hakkında

Medikal estetik doktoru Levent Acar, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Dr. Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) Tıp Eğitim Programlarının yanı sıra FUE, Lazer Terapi, Medikal Estetik, Mezoterapi, Dolgu ve Kozmetik Jinekoloji Eğitim Programlarına katıldı. 2011 yılından bu yana Cosmedica Klinik'te saç ekimi hizmeti veren Dr. Acar, saç ekimi alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederek geliştirdiği devrim niteliğindeki Robopen cihazının mucidi olarak da biliniyor.
 
Dünyanın ilk otomatik ve taşınabilir saç ekimi kesim cihazı olan Robopen sayesinde doktorlar artık yorulmadan binlerce saç kesi işlemini daha uygun bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve çok daha verimli sonuçlar alabiliyor. Robopen hassas mikro motoru sayesinde, saç ekiminde oluşabilecek birçok problemin üstesinden gelmeyi başarıyor. Robopen ile yapılan işlemlerde kesilerin eşit derinlikte ve birbirine paralel olması sağlanıyor. Özellikle cilt altında kesilerin birbirine çok yaklaşmaması ve üst üste binmemesi sayesinde cilt yapısına ve kan dolaşımına daha az zarar veriliyor. Böylelikle iyileşme hızlanıyor ve ekilen köklerde fire oranı azalıyor, daha verimli sonuçlar elde edilebiliyor.
  
Cosmedica Saç Ekim Kliniği Hakkında

Cosmedica, dünyada önde gelen ve merkezi Türkiye'de olan saç ekiminde uzmanlaşmış birinci sınıf saç ekim kliniğidir. Teknolojik gelişmelerin her zaman ön saflarında yer almakta ve saç ekiminde en son gelişmelerle kendisini güncel tutmaktadır. Son derece eğitimli personeli bulunan Cosmedica Klinik, kişiselleştirilmiş ve uygun fiyatlı saç ekimi hizmetini, İstanbul'daki en deneyimli doktor ve en son teknolojiler ile tam donanımlı odalarında sunmaktadır. Detaylı bilgi için: https://cosmedica.com/tr/

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