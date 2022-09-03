Dünyanın en ünlü devleri İstanbul’da

Sergide iyi ve kötü devlerin yanı sıra; Sisler Vadisi efsanesindeki peri masalı karakterleri ve Grojut adında bir asiden oluşan serginin ana karakteri ziyaretçilere ilginç hikayelerini anlatacaklar. Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem Hükümdar Gudurund karakterine, Emre Karayel ise Dev Zhurnh karakterine sesiyle hayat veriyor.

Ziyaretçiler sergiyi gezerken, Devler Krallığı'nın hikayesini öğrenecek; 8 metreden uzun olan bazı dev yaratıkların gücünü hissedecek ve bu özel krallığa hayran kalacaklar.

Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide, minikler kadar anne babalar da unutulmadı. Büyülü bir ormanda dev masal kahramanları ile vakit geçirdikten sonra, birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerinin sunulduğu Gastro Köy ziyaretçilere enfes lezzetler vaad ediyor. Ayrıca, el yapımı ürünlerin yer aldığı hediyelik eşya standları da keyifli vakit geçirmek için ideal. Hafta içi 10.00 – 19.00, hafta sonu 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olan serginin bilet fiyatları, hafta içi 77 TL, hafta sonu 99 TL. Hafta içi 4 kişilik aile girişi 275 TL. Hafta sonu ise 330 TL.

Life Park’ın büyülü ortamında yaşayacağınız bu eşsiz buluşma için şimdiden yerinizi ayırtın ! Biletler Passo’da.

12 TIR İLE GELEN SERGİNİN KURULUMU 20 GÜN SÜRDÜ



Dünyanın dört bir yanında binlerce ziyaretçiyi ağırlayan sergi İstanbul ayağı için hazırlıklar devam ediyor. 12 Tır ekipman ile gelen serginin hazırlıkları 20 gün öncesinden başladı. 5 metre boyunda animatik devleri yerleştirmek için alanda aynı anda 8 adet vinç çalıştı. Serginin karakterlerine Selçuk Yöntem ve Emre Karayel’in yanı sıra toplamda 30 sanatçı sesi ile hayat verdi.

