Dünyada ilk Bitcoin’le gayrimenkul satışı gerçekleşti!

Türkiye emlak fiyatlarında son 2 yıldır inanılmaz yükselişlere sahne oldu. Hatta Ümraniye’de 2+1 daire fiyatına Miami’de villa alınabileceği haberleri yapıldı. Son büyük gelişme ise Mina Production’dan geldi.

Şirkete ait Çanakkale Geyikli’de bulunan 4 kat imarlı arsa, 3 Bitcoin karşılığında satıldı. Şirketin CEO’su Batuhan Özkardeşler "İki taraf için de hayırlı olsun. Şirketimizde uzun süredir kripto portföy yönetimi de yapıyorduk. Türkiye ve dünyada ilk olmak heyecan verici oldu tabii ki. Kısıklı Meydanının en büyük ikinci parseli de bize ait. Orayı da 150 Bitcoin karşılığında satıyoruz” dedi.

Basın mensuplarının “Bu çok riskli değil mi?” şeklindeki sorularına ise Özkardeşler “Risk eşittir para! Şu anda da ayı sezonunu yaşıyoruz. Bu yüzden herkes korkarken biz tam bütçeyle alım yapıyoruz. Herkes girdiği zaman ise satışlarımızı gerçekleştirip beklemeye geçeceğiz” diye konuştu. Bu transfer için ise yalnızca 0,68 cent (12TL) işlem ücreti (Fee) ödendi.

