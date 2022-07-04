Dünya Puzzle Hız Yarışması sonuçlandı

Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Puzzle Federasyonu tarafından İspanya’nın Vallodid şehrinde düzenlenen ‘Dünya Puzzle Hız Yarışması’ndan, Türkiye bu yıl da Puzzle Derneği’nin organizasyonu ile ülkemize çeşitli derecelerle döndü.

40 ülkeden 400’e yakın puzzle sever yarışmacı, üç farklı kategoride yarıştı. Pelin Çelik, Dilara Düğmeci, Dilek Yelda Kızılcık’dan oluşan Türk takımı 1 kişi eksik yarışmasına rağmen, toplam 2.500 parçalı puzzle ile yarışarak 100 takım arasında dünya 20.si oldular.

Çift kategorisinde 1000 parça puzzle ile yarışan Pelin Çelik ve Dilara Düğmeci 200 takım arasından 1s 38 dk dereceleri ile Dünya 26.si oldular. Dilek Yelda Kızılcık da Meksika’dan Aaron Cid ile yarışarak 85.lik elde etti.

Bireysel yarışmada 350 kişi 500 parça puzzle ile yarıştı. Dilara Düğmeci 36.lık, Dilek Yelda Kızılcık 120.’lik, Pelin Çelik 146. lık elde ettiler. Takım yarışında İspanya Dünya Şampiyonu olurken, çift kategorisinde Çek Cumhuriyeti, bireysel kategoride ise yine İspanya birinciliği aldı.

Türkiye’de ilk ve tek olan ve 2018 yılında kurulan Puzzle Derneği’nin önderliğinde bu yıl da Türk puzzle’cılar yurtdışında gerçekleşen uluslararası bir yarışmaya katılıp, bu alanda da Ülkemizi temsil etmiş oldu.

