Düğün gibi doğum günü

Önceki akşam Çeşme White Beach’te düzenlenen partiye, oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Selin Hatipoğlu ve Aysemen Kara iş insanı Mete Vardar’ın yanı sıra Sanat, Siyaset, spor ve cemiyet hayatından bir çok isim katıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı doğum günü kutlamasını görenler. “Doğum günü mü, düğün mü“ dediler.



