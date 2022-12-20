Doktor Berker Büyükgüral'dan Çifte Kutlama 

Doktor Berker Büyükgüral ve eşi Deniz Büyükgüral'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yeniyıl davetine aralarında Çiğdem Kayalı, Tolga Karakaş, Ali Kemal Altun, Çiçek Güney, Sadi Bozkuş, Özgür Tandoğan, Yiğit ve Çiğdem Öztiryaki, Nasuh ve Mine Mahruki gibi ünlü simalar katıldı.

Yeni yıl ağacının süslendiği, güzel ikramların sunulduğu davette hem yeni yıl kutlaması yapıldı hem de Berker Büyükgüral için doğum gününe denk gelen partide sürpriz doğumgünü pastası kesildi.

Eşi Deniz Büyükgüral’ın hazırladığı sürpriz doğum günü kutlaması ile büyük bir sürpriz yaşayan doktor Berker Büyükgüral pastayı ailelerine yeni katılan küçük kızı Ayşe, büyük kızı Selin ve eşi Deniz Büyükgüral ile üfledi.