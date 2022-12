Dilek Ağacı Projesi 20. Yaşında Çocukların Hayallerine Ortak Oluyor

The Ritz-Carlton, Istanbul’un ilk olarak 2012 yılında başlattığı Dilek Ağacı projesi, 20. yaşına girdi. Gelenekselleşen proje her yıl verilen destek ve yardımlarla daha çok çocuğa ulaşarak, hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Bu yıl Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile iş birliğinde hayata geçen proje ile tedavi gören ve ihtiyacı olan miniklere kışlık mont ve bot alımı yapılacak.

The Ritz-Carlton, Istanbul Yönetim Kurulu’nun her yıl desteklediği Dilek Ağacı projesinin 20. yılında hedef; yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, toplumsal farkındalığın yükseltilmesine katkı sağlamak. The Ritz-Carlton, Istanbul Genel Müdürü Ela Ergin de hem otel misafirlerinin hem de ekip üyelerinin gönüllülük esasıyla hareket ettiklerini belirterek, “Geleceğimiz çocuklarımızın hayalleri üzerine kurulu. Onların sağlıklı gelişimlerini ve ihtiyaçlarını ne kadar desteklersek o hayallerin gerçeğe dönüşmesinde küçük de olsa katkımız olabilir. Bu yıl da Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile yürüttüğümüz iş birliği çerçevesinde tedavi olan miniklerimize elimizden geldiğince destek olabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımızın kış aylarında ihtiyaç duyduğu mont ve bot alımı için katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ederiz” diyor.

Dilek Ağacı projesi kapsamında The Ritz-Carlton, Istanbul ekibine telefonla ya da e-mail yoluyla ulaşan herkes destek verebilecek.