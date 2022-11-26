Dijitalleşen dünyada size daha çok kolaylık sağlayacak yepyeni bir uygulama

Şirketin Kurucu ortaklarından Ömer Öziskender ve Taner Tekin’in ‘Sektörde yıllardır kamu, kurum ve kuruluşlarına verdikleri hizmeti gelişen ve değişen dünyada dijitale taşıyarak insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini’ belirttikleri konuşmayla başlayan lansman partisinde katılımcılar konuşmanın ardından uygulamayı inceleyip sahne performansları eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi.

Partiye katılan isimler arasında Oğulcan Engin, Aslıhan Doğan Turan, Merve Oflaz, Begüm Özer, Mergim Ağel, Beril Denizel, Rüya Büyüktetik, İlkem Öztürk, Arzu Kunt, Ayşe Burcu Kaya, Eylem İpek Şafak, Aysun Yıldız Güngör, Eda Güzelcik, Tuğçe Postoğlu, Merih Erkamastar, Hande Demir, Tolga Sezgin yer aldı. Dadycool grubun sahne aldığı partide davetliler doyasıya eğlendiler.

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