'Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının mutluluğunu dostları ile paylaştı
Ünlü Şef Jale Balcı ve zeytinyağı tadımcısı uzman Müge Nebioğlu’nun Remzi Kitabevi'nden çıkan ‘Derin Köklerin Meyvesi’ kitabının yolculuğu Amerika’ya uzandı.
Türkçe baskısı için bir çok yerel butik zeytinyağı üreticisinin katkıda bulunduğu kitaplarının İngilizce baskısını bir süre önce Los Angeles'taki Türk
Jale Balcı'nın ev sahipliğinde Fişekhane Ferida Restaurant'ta gerçekleşen kahvaltıda bir araya gelen cemiyet hayatının saygın isimleri, binlerce yıldır bu topraklarda medeniyet ve barışın sembolü olmuş zeytinle ilgili yepyeni bilgiler aldılar.
Müge Nebioğlu'nun zeytinyağı hasadında olması nedeniyle katılamadığı kahvaltının finalinde Jale Balcı ve misafirleri hep birlikte objektiflere poz vererek bu özel günü ölümsüzleştirdiler.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Bournemouth
|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
|12. West Ham United
|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|9
|14
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3