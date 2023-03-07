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Depremzedeler İçin Buluştular
Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, yakın dostları Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz ile önceki gün İstanbul'da depremzedeler için bir araya geldi.
Hayatın İçinden 07.03.2023, 18:06 Emrah
Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, yakın dostları Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz ile önceki gün İstanbul Portaxe’de buluştular.
Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran Deprem için istişarede bulunan ünlü iş insanları, yapacakları yardımlar için deprem bölgesine gittiler.
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