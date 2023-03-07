Depremzedeler İçin Buluştular

Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, yakın dostları Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz ile önceki gün İstanbul Portaxe’de buluştular.

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran Deprem için istişarede bulunan ünlü iş insanları, yapacakları yardımlar için deprem bölgesine gittiler.



