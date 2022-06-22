D-Maris’de tatil keyfi

İstanbul Cerrahi Derneği Başkanı ünlü onkolog Prof. Dr. Umut Barbaros, iki oğlu Bora ve Demir ile D Maris’de tatil yaptı.

Yoğun iş temposuna bir süre ara veren Prof.Dr. Umut Barbaros Almanya’da mühendislik okuyan oğulları Bora ve lgs sınavından başarıyla çıkan Demir ile tatile çıkarak adeta stres attılar. Deniz ve güneşin tadını çıkaran baba ve oğulları jet sky de binerek keyifli anlar yaşadılar.

