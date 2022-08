Cüzdanların avantajlı dünyası alternatif Superapp

Macellan’ın yeni ürünü Alternatif SuperApp, her işletmenin kendi dijital cüzdan altyapısını oluşturabileceği B2B'yi hedefleyen bir finansal teknoloji altyapısıdır. Uygulamayı telefonuna indirdikten sonra cüzdanlarını oluşturan kullanıcılar uygulamadaki markalardan istediklerini seçip istedikleri her an bakiye yükleyebiliyor. Alternatif SuperApp ile bireysel kullanıcılar, birçok farklı sektörden firmanın ödeme ve sadakat uygulamalarını indirmek yerine tek bir uygulama üzerinden bütün markaların cüzdanlarını, kampanyalarını ve konumlarını görüntüleyebiliyor. Uygulama ile bireysel kullanıcı cüzdan paylaşımı özelliğiyle istediği kişi ile tutar ve tarih limiti belirleyerek cüzdan bakiyesi paylaşabiliyor.

Güvenli alışverişin adresi Alternatif SuperApp

Alternatif SuperApp’te kullanıcıların kart bilgileri tutulmaz. Alternatif SuperApp, kart bilgilerinin güvenliği için birçok kart saklama altyapısı kullanır ve bireysel kullanıcı uygulamayı indirip kart bilgilerini istediği kart saklama altyapısında güvenle kaydeder. Daha sonra kullanıcı istediği cüzdanı ücretsiz bir şekilde oluştur, dilediği zaman yükleme yaparak kampanyalardan yararlanabilir, cüzdan bakiyesini başka biriyle paylaşabilir ve QR kod ile ödemelerini kolayca gerçekleştirebilir.

Alternatif SuperApp ile sen bi’ de İstanbul’un festivalini gör!

Alternatif SuperApp’in ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Festivali, 14 Ağustos’a kadar devam ediyor. Festival boyunca sanat, kültür, eğlence ve şehrin tüm ışıltısı İstanbul Festivali’nde misafirleri ile buluşuyor. Her gün saat 16:00’da başlayan festival konserler, gösteriler, çocuk atölyeleri, e spor turnuvaları ve daha birçok etkinlik ile İstanbullular’ı özlediği festivale kavuşturuyor!