Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde öğretmenlerden Türk Müziği ziyafeti

Maslak TİM’de verecekleri konser öncesinde öğretmenler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk performanslarını sergilediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konserde 2 aydır müzik eğitimi alan öğretmenler emeklerini sergiledi. Türk Müziği'nin sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerden oluşan 140 kişilik koroya usta sanatçılar Eda Karaytuğ, Bekir Ünlüataer, Umut Akyürek ve Melihat Gülses de destek verdi.

Aylin Şengün Taşçı, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerimizden oluşan 140 kişilik büyük bir koro ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Külliye'de Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer hanımefendi huzurunda bir konser verdik. Bizim için çok güzel ve özel bir çalışma oldu. Altyapısında profesyonellik olmasa da müziğe yatkın olan, Türk müziğini seven öğretmenlerimiz arasında küçük bir sınav yaparak onların içinden yetenekli olan arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Onlarla yaklaşık 2 aydır güzel bir provayla çok hoş bir repertuvar ortaya çıkardık. Hepsi çok heyecanlı, öğretmen olarak böyle bir etkinliğin içinde yer almak, aynı zamanda müziğe bu kadar yakın olmak herkesi çok mutlu ediyor. Benim de bu kadar yetenekli öğretmen arkadaşlarımla çalışmaktan duyduğum hazzı anlatmam mümkün değil.”