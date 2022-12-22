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Çırağan Sarayı’nda Yılbaşına Özel Aktiviteler  

Çırağan Palace Kempinski İstanbul yeni yıl heyecanını ayrıcalıklı konaklama paketleri ve ihtişam dolu özel aktivitelerle kutluyor.

Hayatın İçinden 22.12.2022, 20:21 Emrah
Çırağan Sarayı’nda Yılbaşına Özel Aktiviteler  

Yılbaşı Gecesine Özel Gala Yemekleri 

Tuğra Restoran’da Yeni Yıl Gala Yemeği; 31 Aralık 2022

Tüm görkemi ile sarayın birinci katında yer alan ödüllü Tuğra Restoran, eşsiz yılbaşı gala yemeği menüsü ve canlı müzik performansı ile yeni yılı Boğaz’a karşı ihtişam içinde karşılamak isteyenleri bekliyor. 
Michelin Rehberi tarafından tavsiye listesinde yer alan Tuğra’da yeni yıla özel gala yemeği kişi başı alkollü içecekler hariç; 3.800 TL’dir.

Çırağan Balo Salonu’nda Yılbaşı Gala Yemeği; 31 Aralık 2022

Görkemli atmosferi ile Çırağan Balo Salonu, yeni yıla ihtişam içinde girmek isteyenleri birbirinden enfes lezzetler içeren açık büfesi, özel kokteylleri ve keyifli canlı müzik performansı ile Boğaz’a karşı ağırlıyor.  

Balo Salonu’nda yeni yıla özel gala yemeği kişi başı; 4.250 TL. 0-5 yaş arası misafirler için ücretsiz, 6-11 yaş arası misafirler için ise %50 indirimlidir.

Aralık Ayı Boyunca Gazebo’da Yeni Yıl Temalı Akşamüstü Beş Çayı

Şehrin en popüler beş çaylarına ev sahipliği yapan Gazebo Lounge, Aralık ayı boyunca akşamüstü beş çaylarına yeni yıl heyecanını yansıtıyor. Yılbaşı temalı beş çayı; ev yapımı yeni yıl kurabiyeleri, çikolatalar, pastalar, kekler, ara sıcaklar ve leziz soğuklara eşlik eden özel çaylar ve çok daha fazlasıyla eşsiz Boğaz manzarasına karşı sohbetlere keyif katıyor.
Aralık ayı boyunca her gün 15:00-17:00 arasında sunulan yeni yıl temalı beş çayı, kişi başı; 850 TL’dir. 

Odaya Özel Yılbaşı Kutlaması; 31 Aralık 2022

Yeni yılı Çırağan Sarayı’nda konaklayarak karşılamak isteyenlere yılbaşı kutlaması için odaya özel servis edilecek leziz bir set menü sunuluyor. Bu geceye özel sunumlarla ve servislerle hazırlanan set menü; yeni yıl temalı ikramlıklar, leziz yılbaşı menüsü ve bir şişe şampanya dahil 2 kişi için; 10.800 TL’dir. 

Le Fumoir’da Yeni Yıl Partisi; 31 Aralık 2022

Çırağan Sarayı’nın bahçesinde palmiye ağaçlarının altında yer alan şehrin en popüler mekanlarından biri olan Le Fumoir, yeni yıl gecesine özel hazırlanan lezzetlerine eşlik edecek canlı DJ performansıyla keyif tutkunlarını bekliyor.  

Yeni Yıla Özel Brunch; 1 Ocak 2023

Yeni yılın ilk gününe benzersiz bir brunch ziyafetiyle başlangıç yapmak isteyenleri muhteşem ambiyansı ve eşsiz Boğaz manzarası ile Enderun Balo Salonu, “Yeni Yıla Özel Brunch” servisi ile ağırlıyor. Birbirinden leziz zengin içeriklerle ziyafet şöleni sunan bu özel brunch’ta enfes lezzetlere muhteşem Boğaz manzarası eşlik ediyor. 
1 Ocak 2023 Pazar günü saat 12:30-16:30 arası servis edilecek bu özel brunch kişi başı; 2.850 TL’dir. Yeni yıl brunch’ı 0-5 yaş arası misafirler için ücretsiz, 6-11 yaş arası misafirler için ise %50 indirimlidir.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0(212) 236 73 33 numaralı hat aranabilir veya diningreservations.ciraganpalace@kempinski.com e-posta adresi ile iletişime geçilebilir. 

Yılbaşına Özel Konaklama Paketleri  

2023 yılına ihtişamlı Çırağan Sarayı’nda görkem ve ışıltı içinde başlangıç yapmak isteyenleri özel konaklama deneyimleri bekliyor.
 “Yeni Yıla Özel Gurme Deneyimler” konaklama paketi Tuğra Restoran’da canlı müzik eşliğinde benzersiz bir set menü akşam yemeği sunuyor. “Çırağan Balo Salonu’nda Yeni Yıl Gala Yemeği” konaklama paketi ise sarayın birinci katında yer alan bu ihtişamlı salonda canlı müzik eşliğinde açık büfe gala yemeği dahil sunuluyor. Her iki konaklama deneyimi canlı müzik, gala yemeğinde benzersiz lezzetler, yeni yıl coşkusunu yansıtan yılbaşı brunch’ı ve çok daha fazlasıyla konukların beğenisine sunuluyor.  
Minimum iki gece konaklamalar için geçerli olan yılbaşı konaklama deneyimleri için
0(212) 326 45 00 aranabilir veya reservationoffice.ciraganpalace@kempinski.com adresine e-posta ile ulaşılabilir. 
 
Özel Kutlamalar 

Yılbaşında sevdikleriyle birlikte özel kutlamalar ve yeni yıl organizasyonları yapmak isteyenler, otelin Satış Ekibi ile 0(212) 326 45 45 numaralı hattan veya meetings.istanbul@kempinski.com e-posta adresi ile iletişime geçebilirler.

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