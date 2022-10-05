Cenk Yüksel’den bu defa Kişisel Gelişim Akademisi

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan eğitimlerden biri olan kişisel gelişim eğitimlerinin akademik donanımı ve bilimsel yönleri olan eğitmenler tarafından verilmesi ve donanımlı bir eğitim verme mottosuyla yola çıkan akademinin sahibi sanatçı ve akademisyen Cenk Yüksel, konuya şu şekilde açıklık getirdi.

“Kişisel gelişim denilen konunun ucu o kadar açık ki... Hele ki son dönemlerde insanların aslında çok fazla alt yapıları olmadan başka insanlara yol gösterici olmanın yanından bile geçemezken, birçok problemin de nüksetmesine neden oluyorlar. İşte bu sebeple senelerdir bireysel anlamda çalışmalarını sürdüren profesyonel eğitmenleri, insanlarla buluşturabilmek için tek bir çatı altında topladık. Kadromuzda, Tıp Doktorundan, Mühendisine, Sanatçısından, Psikoterapistine birçok eğitmen var. Ve işimiz insanları tamamen doğru ve bilimsel olanla buluşturmak.”



