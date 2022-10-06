Castro’nun puro sarımcısı İstanbul'da 

Cigar Club İstanbul’un Fairmont Quasar’da gerçekleştirdiği davete, dünyaca ünlü puro sarımcısı Juanita Ramos Guerra katıldı. Fidel Castro’nun ‘Torcedore’si olan, yani özel puro sarımcısı olan Guerra, bizzat sardığı puroları seçkin misafir grubuna ikram etti. İş dünyasından Evren Teker, Avukat Ahmet Çobanoğlu da davette Guerra ile bir araya gelip sohbet etme imkanı buldu.