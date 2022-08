“Çağla İle Yeni Bir Gün” yeni sezonuyla pazartesi Fox’ta başlıyor

Çağla Şıkel'in sunumuyla ekrana gelecek programın yeni sezonunda; ilk defa görülen veya nadir rastlanan hastalıklardan muzdarip kişiler, alanında uzman doktorlarla buluşacak ve doktorlar tecrübelerini paylaşacaklar. Aynı zamanda sorunlarına çözüm arayan kişilerin ilginç hikayeleri izleyenleri bekliyor olacak.



Sanat ve sinema dünyasının sevilen isimlerinin konuk olacağı “Çağla İle Yeni Bir Gün”de tanınan isimlerin hayatlarının bilinmeyenleri anlatılacak, keyifli sohbetler hiç eksik olmayacak.



MODA TÜYOLARI BU PROGRAMDA!



Ünlü modacıların da konuk olacağı programda, birbirinden şık kombinler yapılacak, izleyenler “Günlük hayatta nasıl daha şık olunur? Nereye giderken ne giyilmeli? Hangi renkler hani renklerle daha uyumlu olur?” gibi birçok sorunun cevaplarını bulabilecekleri gibi, modaya dair önemli tüyolar edinebilecekler.



MUHTEŞEM DEKORASYON ÖNERİLERİ!



Ünlü Dekorasyon ve Geri Dönüşüm Uzmanı Ebru Ener her hafta programa konuk olup, düşük bütçeyle izleyenlerin evlerine zarafet katacak uygulamalar yapacak, evlerinde sevmedikleri her eşyayı nasıl yeni ve istedikleri hale getirebileceklerini uygulamalı bir şekilde gösterecek.



ENERJİ DOLU SABAHLARDA BULUŞMA ZAMANI!



Hafta içi her gün saat 10.45’te canlı yayınlanacak programda; modadan güzelliğe, sağlıktan sanata birçok konu FOX ekranlarında olacak. Programın başarılı sunucusu Çağla Şıkel, merak edilen tüm soruları uzman konuklarla cevaplayacak, izleyicilerin hayatını değiştirecek ipuçlarıyla evlere konuk olacak.



Provizyon Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Çağla ile Yeni Bir Gün”, yeni bölümleriyle 15 Ağustos Pazartesi saat 10.45 itibarıyla hafta içi her gün canlı yayınla yeniden FOX’ta.