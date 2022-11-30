Bülent Eczacıbaşı’nın yeni kitabının imza günü D&R Kanyon’da

Yarım yüzyıla yakın bir çalışma, okuma ve düşünme serüveninden sıra dışı saptamalar, anlamlı sorular, kışkırtıcı görüşler barındıran Aklımızda Bulunsun iş hayatıyla ilgili bir kaynak kitap niteliğinde.

Liderlikten iş ahlakına, şirketlerde mizah kültüründen kapitalizmin geleceğine, karar almada duyguların rolünden özel kesim-devlet ilişkisine geniş bir konu yelpazesi bulunan Aklımızda Bulunsun, her biri dört-beş sayfalık 40 denemeden oluşuyor.

Konuları hem küresel hem de yerel boyutlarıyla ele alan Eczacıbaşı, aktarımlarını kişisel anekdotlarla renklendiriyor, keyifli bir sohbet üslubuyla tartışıyor. Böylece hepimizin ‘Aklımızda Bulunsun’ diyeceği tecrübelerini paylaşıyor.

Aklımızda Bulunsun imza günü, 8 Aralık Perşembe günü Kanyon D&R ev sahipliğinde saat:17.00’de gerçekleştirilecek.

