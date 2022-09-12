Buket Aydın Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

İyilik hareketinin elçisi olan Buket Aydın, SMA’lı çocukların ailesine gazeteciler aracılığı ile seslenirken durumu olmayan dar gelirli ve üzerine mülkü olmayan ailelerin başvuru yapmasını ve kendisine ulaşmalarını dile getirdi.

Aydın, 17 Eylül 2022 cumartesi günü yapılacak olan Solo Yatırım Holding lansmanında kendi elleriyle SMA’lı bir çocuğun ailesine ev hediye edecegini duyurdu.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur.Ünlü sunucu, "İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü"nden mezun oldu.

Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. 2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı.

2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır.

2019 yılının Ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirilmiştir.

9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur.

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda “Buket Aydın ile Koltuk” programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.