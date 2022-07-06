Bu yaz bol bol tatil yapacağız

Eşinin sürpriz yaparak akşam yemeğine çıkarttığını söyleyen Demirkaya, yaz planlarını soran muhabirlere, "Çok yakın bir zaman önce tatildeydik, şimdi tekrar bayramda ailecek göcekte tatil yapacağız. Belki sonra da Amerika’ya gitme planlarımız var, yaz sezonu bittikten sonra yeni projeler için görüşmeye başlayacağım. Reklam çalışmalarım oldu ancak dizi ya da film setlerinde olmayı ayrı özledim” dedi.



