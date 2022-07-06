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Bu yaz bol bol tatil yapacağız
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan İnci Demirkaya Birant önceki gece Bebek'te görüntülendi.
Hayatın İçinden 06.07.2022, 21:40 Emrah
Eşinin sürpriz yaparak akşam yemeğine çıkarttığını söyleyen Demirkaya, yaz planlarını soran muhabirlere, "Çok yakın bir zaman önce tatildeydik, şimdi tekrar bayramda ailecek göcekte tatil yapacağız. Belki sonra da Amerika’ya gitme planlarımız var, yaz sezonu bittikten sonra yeni projeler için görüşmeye başlayacağım. Reklam çalışmalarım oldu ancak dizi ya da film setlerinde olmayı ayrı özledim” dedi.
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