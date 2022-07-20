Bir hediye ile hayallerine dokunun!

50. yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye’nin bir kuruluşu olan, destekçilerinden aldığı güçle yoluna büyüyerek devam eden hayallerinedokun.com hediye gamını genişleterek daha çok fazla kişiye hediye alternatifi sunuyor.

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