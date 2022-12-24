Beyoğlu’nda Yeniden Çiçek Pasajı Coşkusu

22 Aralık Perşembe akşamı Beyoğlu’nun simge mekânı Çiçek Pasajı’nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 550 katılımcı, yeni nesil şeflerin yenilikçi menüleri eşliğinde, Gripin’in şarkıları ve Güntaç Özdemir’in hareketli performansı ile eğlenceli bir gece geçirdi.



Çiçek Pasajı’nın tarihi atmosferi içinde meze kültürüne farklı ve yenilikçi bir yorum getiren ‘Yeniden Çiçek Pasajı” festivali, Hep Yeni Kal Sunar’ın organizasyonuyla üç yıl aradan sonra 22 Aralık 2022 Perşembe akşamı düzenlendi.





1876 yılından bu yana Beyoğlu’nun en uğrak adreslerinden biri olan Çiçek Pasajı’nda gerçekleşen“Hep Yeni Kal Sunar: Yaşasın Beyoğlu/Yeniden Çiçek Pasajı” etkinliğine, aralarında Ayşenil Şamlıoğlu, Berrak Tüzünataç, Serra Yılmaz, Enis Arıkan ve Şafak Ongan’ın da yer aldığı, yaklaşık 550 kişi katıldı.





Hybrid Community’nin organizasyonunu üstlendiği "Yaşasın Beyoğlu/Yeniden Çiçek Pasajı” buluşmasına özel bir menü oluşturan 3. nesil şefler, gece boyunca Çiçek Pasajı’nın geleneksel tatlarının yanı sıra kendi imzalarını taşıyan yaratıcı reçeteleri de gastronomi tutkunlarının beğenisine sundu.





Şef Mustafa Otar, Tayfun Gökşin, Murat Deniz Temel’in Çiçek Pasajı ve Beyoğlu Balık Pazarı esnafından sağladıkları malzeme ile yeniden yorumladıkları mezeler, sanatçıların canlı performansları eşliğinde servis edildi.