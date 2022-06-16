'Beyaz Gece'ye büyük ilgi

Vakıf yönetim kurulununu ev sahipliği yaptığı geceye, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı.

Sunuculuğunu Alp Kırşan'ın yaptığı ve Sibel Tüzün'ün sahne aldığı unutulmaz gecede, Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan, Bora Gencer, Ali Şen ve Erman Toroğlu da Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nı desteklemek için Mandalin Yalikavak'taydı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban, geceye destek olan Sianji Otel & Meşealtı Otantik Kebap sahibi Recai Çakır’a , Bodrium Otel'e, Yalıkavak La Lara Restoran ve Spektr Group, Love Under Home, Tadım Kuruyemiş, Prems Arts ve Caka Ajans’a vakıf adına teşekkürlerini iletti. Balaban ayrıca tüm gönüllüleri, yapılan çalışmaları görmeleri için Bodrum Turgutreis’te bulunan merkezlerine davet etti. Ayrıca Mandalin Yalıkavak ev sahipliği ve destekleri için Atilla Serttaş'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

BODRUM SAĞLIK VAKFI

1996 yılında, Bodrum Devlet Hastanesi’nde son derece kısıtlı imkânlar ile engelli bireylere fizik tedavi hizmeti vermek üzere bir araya gelen 36 hayırsever işadamının hayali, Valilik, Kaymakamlık, Belediye Başkanları ve Bodrum halkının katkısı ile gerçeğe dönüştü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı adı altında ilk olarak basit bir mekânda verilen hizmetler, 2002 yılından bu yana 10.000 m2’lik Kamu arazisi üzerinde, hayırseverlerin katkısı ile vakıf tarafından inşa edilen 2.000 m2’lik, iki ayrı binada veriliyor.

Engelli bireylere ve engelli ailelerine meslek kazandırmak ve sosyal hayata dâhil olmalarını sağlamak amacı ile kurulan Bodrum Sağlık Vakfı, çalışmalarını yerel, ulusal ve uluslararası alanda ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde 26 yıldır başarıyla sürdürüyor. Kurulu atölyeler engelli bireyleri ve ailelerini bünyesinde istihdam ederek onlara sosyal yaşam alanları ve ekonomi yaratıyor. Seramik atölyesinin gelişiminin ardından, mozaik, müzik, dans, tekstil ve hediyelik malzeme paketleme atölyeleri de kuran vakıf yönetimi, bu atölyelerin geliştirmeye de devam ediyor.